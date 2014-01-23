台湾财政：健全财政方案已报院，三年内并多家成为亚洲区域银行--部长

路透台北1月23日 - 台湾财政部长张盛和周四表示，财政部的财政健全方案已送交行政院，未来将由支出面、收入面以及引入民间资金投入公共建设来健全财政。

至于各界关心的亚洲区域银行的发展，张盛和指出，目前希望以一年去规划、三年去整并三-五家的银行，这样整并起来的银行规模才够大，才能够与亚洲区域内的大型银行去竞争。

健全财政部分，他于新春记者说明会上表示，台湾财政一年的缺口是2,700-3,000亿台币，无法以全数举债去弭平这个缺口，所以能够做的是控管债务余额增加。若以平均的经济成长率来设算，财政一年可以举债的余额是1,200亿，因此只要筹措1,500-1,800亿台币就可以。

〞在支出、收入的结构调整，和引进民间资金三个面向努力。〞张盛和说。

张盛和举例称，在支出方面，把一些公共支出移转给民间，或是改革年金、社福结构，一年也可以节省好几百亿台币，最后则是透过活化资产，增加土地的活化等等。

台湾政府财政困窘，去年底的资料显示，估计2014年中央政府一年以上债务未偿余额可达5.42兆(万亿)台币，占国内生产毛额约14.79兆的36.69%。这十分逼近公共债务法规定的40.6%上限。

由于最新版的公共债务法在去年中旬才于立法院通过，因此财政部并未考虑调高债务未偿余额占GDP上限的限制。

台湾立法院1月间通过了2014年的中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆(万亿)7,069亿台币以及1兆(万亿)9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。

**亚洲区域银行不只整并二家**

在各界相当关心的亚洲区域银行方面，张盛和则指出，目前停留在财政部和金管会已有共识的阶段，还未向行政院报告。

〞这需要政策的拍板，还没有向高层报告。〞他称。

他并表示，成为亚洲区域银行不是短期之内就可以做好的，他希望可以一年规划、三年有成。

〞三年的时间，整并三家、五家的银行，...并(公民营)那家银行都不设限，重要的是要有综效。〞他说。

张盛和也表示，根据兆丰金控 提出的报告，如韩国、新加坡和马来西亚各有一家区域性银行，都是经过多年、多次的整并，不是短期之内，台湾二家银行合并就可以达到的规模。目前台湾的银行规模都不够大，还需要合并多家银行才能达到，因此只要合并有综效，公、民营的银行都可以合并。

〞只不过，这些国家的区域银行可以成功，背后都是国家的大力支持，...这还需要政府强力主导。〞他表示。

台湾金管会去年底向立法院提交报告表示，盼3-5年内促成1-2家国银成为亚洲具指标性区域性银行，并未指定特定银行进行整并，未来将以六大指标做为衡量标准，这包括：国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等六大主要指标，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。