台湾已公布经济指标--2014/1/24

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *工业生产(y/y) 12月 +5.07% -0.5% r 2/24 -- 季调失业率 12月 4.12% 4.15% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.33% 0.67% 2/6 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,168.11 4,155.59 2/6 -- 商品出口(y/y) 12月 -1.9% 0.0% 2/10 -- 商品进口(y/y) 12月 +10.1 -0.5% 2/10 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.05% +5.99% 1/24 -- 外销订单(y/y) 12月 +7.4% +0.8% 2/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r 1/29 -- 值 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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