台湾已公布经济指标--2014/1/24

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重

SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”