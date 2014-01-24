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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/1/24

经济指标                   时间        最新数据      前次数据      下次公布  预估值 
 *工业生产(y/y)            12月         +5.07%           -0.5%  r   2/24      --
 季调失业率                12月         4.12%            4.15%      2/26      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  12月         +0.33%           0.67%      2/6       --
 外汇存底(亿美元)          12月底       4,168.11      4,155.59      2/6       --
 商品出口(y/y)             12月         -1.9%             0.0%      2/10      --
 商品进口(y/y)             12月         +10.1            -0.5%      2/10      --
 M2货币总计数(y/y)         11月         +6.05%          +5.99%      1/24      --
 外销订单(y/y)             12月         +7.4%            +0.8%      2/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季       +149.1          +140.0  r   2/20      --
 国际收支(亿美元)          第三季       +26.1            +38.8      2/20      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季统计   +1.66%          +2.69%  r   1/29      --
                           值                                                 
 重贴现率(%)               12月26日     1.875%          1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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