台湾经济指标预测--1月24日至2月20日

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *1月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/24 1610 M2年增率 12月 -- +6.05% *1月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/29 0830 GDP年增率 第四季 -- +1.66% (概估值 ) *2月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1610 外汇存底 1月底 -- 4,168.11亿美元 2/6 0830 消费者物价 1月 -- +0.33% 指数(CPI) *2月10日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/10 1600 出口 1月 -- -1.9% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 2/20 1600 外销订单 1月 -- +7.4% *2月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *2/24 1600 工业生产 1月 -- +5.07% 2/26 0830 季调失业率 1月 -- 4.12% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然