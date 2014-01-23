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债券 | 2014年 1月 23日 星期四 20:29 BJT

路透基点：五家银行将承销巨人网络约10亿美元私有化计划贷款案

路透1月23日 - 消息人士告诉汤森路透旗下基点，五家银行将承销一笔约10亿美元的杠杆收购融资，这项融资用于支持中国巨人网络的15亿美元退市计划。

据悉，这五家银行是巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行与摩根大通，可能还会有其他银行加入。

一位消息人士称，这笔交易的债务相对于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的倍数约为四倍。

根据汤森路透数据，基于约71%的EBITDA利润率，巨人网络过去12个月的EBITDA是16.4亿元人民币。截至9月底，该公司账上现金约为37.1亿元人民币。

巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资基金出价每股11.75美元，收购尚未持有的巨人网络52.8%股权。

该出价较巨人网络11月22日在纽交所的收盘价溢价16%，此次私有化对巨人网络的估值约为28.2亿美元。

这是继年初分众传媒遭37亿美元杠杆收购后，中国在美上市公司规模最大的一次私有化计划。

浏览稍早报导，请点选 (完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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