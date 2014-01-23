版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 07:30 BJT

重温稿-中国经济：密切跟踪分析经济形势，做好应对挑战防范风险准备--总理

路透北京1月23日 - 中国国务院总理李克强周四指出，2014年面临的形势依然严峻，任务艰巨繁重，要密切跟踪分析经济形势，准确研判走势，做好应对挑战防范风险准备。

中国政府网刊登李克强主持召开国务院全体会议时的讲话称，对已部署的改革发展任务要抓紧落实，已有基础的要加快推进；抓好冬春农业生产；做好粮食收储工作，加强农田水利建设，搞好春耕备耕，保障种子、化肥、柴油等供应和价格稳定。

他指出，要科学防控H7N9禽流感等重大畜禽疫病；抓好经济运行调节，加强煤电油气运供需动态监测，保障重要商品市场供应充足、价格稳定。

会议讨论即将提请十二届全国人大二次会议审议的政府工作报告，决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央有关单位征求意见。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐