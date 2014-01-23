重温稿-中国经济：密切跟踪分析经济形势，做好应对挑战防范风险准备--总理

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京1月23日 - 中国国务院总理李克强周四指出，2014年面临的形势依然严峻，任务艰巨繁重，要密切跟踪分析经济形势，准确研判走势，做好应对挑战防范风险准备。
中国政府网刊登李克强主持召开国务院全体会议时的讲话称，对已部署的改革发展任务要抓紧落实，已有基础的要加快推进；抓好冬春农业生产；做好粮食收储工作，加强农田水利建设，搞好春耕备耕，保障种子、化肥、柴油等供应和价格稳定。
他指出，要科学防控H7N9禽流感等重大畜禽疫病；抓好经济运行调节，加强煤电油气运供需动态监测，保障重要商品市场供应充足、价格稳定。
会议讨论即将提请十二届全国人大二次会议审议的政府工作报告，决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央有关单位征求意见。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32