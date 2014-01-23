重温稿--企业并购：联想斥资23亿美元购IBM伺服器业务，为中国科技企业最大收购

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透香港1月23日 - 全球最大个人电脑制造商--联想集团 周四公布，将斥资23亿美元收购IBM的低端X86伺服器硬件及相关维护服务业务，为中国科技企业历来金额最大的收购；公司将藉此扩展企业硬件市场。
联想集团的声明称，收购代价中九成为现金，其余一成将向IBM发行1.82亿股新股支付，相当于已发行股本约1.75%。
“收购将为本公司提供端对端服务，以服务企业客户，并探讨企业硬件市场的新增长领域。”联想表示，收购事项并能够与IBM建立伺服器以外（如贮存、网络、软件及服务）的资产及策略性关系。
声明称，X86伺服器业务2012年12月底的未经审核账面净值约为负6.44亿美元。而截至2013年3月底止12个期间（即联想最近期的财务报告期间）的除税后溢利为1.87亿美元，于截至2013年12月底止12月个月的除税后亏损则为2,640万美元。
联想集团这宗收购的出价，超过去年百度 以18.5亿美元收购网龙 旗下手机应用平台公司91无线网的规模。
这亦是联想集团继2004年底宣布以12.5亿美元向IBM收购个人电脑业务后(交易于翌年完成)，向IBM提出的另一宗大型收购。这宗交易有望帮助联想集团抵御个人电脑(PC)市场萎缩的冲击。
联想表示，预期对电脑能力的需求上升及全球企业开支增加将进一步推动x86伺服器市场增长。收购事项为公司创造机会，可即时扩大在此市场的规模及声誉，带来额外利润并符合其“防守与进攻”(Protect & Attack)的策略。
此外，联想亦相信收购事项为供应链管理的成本节约带来协同机会、降低业务的整体营运成本，从而产生额外成本节约的机会。
联想集团表示，此项交易仍须满足多项的条件，包括须取得美国外资委员会的批准；1976年《哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改善法》的等待期届满或被终止（如有需要）；如有需要作出呈档，欧洲委员会及商务部颁布决定批准收购事项；及《加拿大竞争法》的批准；并无任何政府机构提出或威胁的待决索偿、讼案、诉讼或程序，挑战或寻求限制根据总资产购买协议拟进行的交易等。
联想集团今天暂停买卖，停牌前报10.32港元。公司已申请股份于周五恢复交易。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32