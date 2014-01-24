《离岸人民币综述》RQFII多处开花，料后续产品持续涌现市场深度扩阔

* RQFII试点已冲出香港，多处开花

* 伦敦、新加坡RQFII产品申请规则面世

* 料RQFII产品会多元化，市场深度扩阔

路透香港1月24日 - 在香港试点两年有余的RQFII(人民币合格境外机构投资者)，随着产品和额度试点的扩大已触至伦敦及新加坡等地区，以中资为主力的在港机构们竞相争艳，料新年里赴海外发行的ETF及创新型产品将层出不穷。

尽管中港基金互认启动在即，竞争和冲击将会增大，然市场人士直言，中资机构不惧竞争，人民币投资产品在全球的扩大是大势所趋，料未来中资机构和海外机构会在竞合中将人民币投资市场一起做大。

有消息人士周五向路透表示，中国证监会已于周三发出通知，明确申请伦敦、新加坡RQFII额度的程序和条件。业内人士预计，很快就有海外机构获批额度，且全球资产管理公司直投中国内地股市和债市的进程正在加速。此前，安石投资已率先获得伦敦RQFII资质。

1月9日，香港南方东英与英国Source公司联合在伦敦证交所上市的交易基金（ETFs）挂牌，这是在欧洲发行的第一只投资中国A股市场的人民币合格境外机构投资者（RQFII）基金。包括零售客户在内的欧洲投资者可通过这只EFT直接投资中国内地A股市场50家市值最大的公司。

南方东英首席执行官丁晨接受路透采访时表示，“这支EFT挺受欢迎，海外客户对中国内地市场的关注度在提升，现在已获得了14.5亿元人民币的认购额，整个产品额度是15亿，我们已追加申请了不小规模的额度，具体要看审批情况。”

该公司在东京证券交易所上市的RQFII ETF产品已挂牌一年有余。

随着去年11月，嘉实国际推出的嘉实沪深300中国A股ETF基金正式登陆纽约证券交易所，伫立香港的中资机构们纷纷在全球范围内寻找合作伙伴期望推出更多RQFII产品，南方东英、博时国际、嘉实国际均已有所布局，有消息称，博时国际在美产品也即将面市。

丁晨认为，RQFII产品受海外投资者关注增多，反映了海外资金对人民币的信心增强，亦是人民币国际化程度提升的结果。

目前，共有逾50家中资金融机构香港子公司及香港本土金融机构获得了RQFII额度。今年RQFII试点亦冲出香港，扩展至伦敦、新加坡、卢森堡和台湾。

**RQFII产品正趋多元化**

路透了解到，不少在港中资机构即将有新的RQFII产品登陆市场，产品品种亦多元化，如南方东英、易方达等正在筹备债券型RQFII-ETF产品，亦有机构在考虑主动管理型RQFII产品。

“现在是参与中国内地债市的好机会，今年债券信用风险事件会上升，很多高等级债券收益率进入了历史新高，债市价值洼地已现。”丁晨表示，公司正筹备债券的RQFII-ETF产品，此外还考虑一些主动管理型RQFII股票或债券产品。

一位中资基金投资经理则表示，在港的RQFII-ETF虽然发行时火热、高溢价，但如今出现二级市场集体折价现象，亚太市场销售难度也在增加，中资基金公司有拓展欧洲、美洲市场的动力。

他并认为，中资机构在RQFII产品创新、品牌、渠道、市场等方面不断弥补短板，恰逢RQFII发展进入黄金期，额度审批连续性及透明度在逐步增加，加上人民币币值又稳定，料更多的人民币产品会诞生。

2011年首批推出的RQFII基金产品，其额度限制了投资内地债券和股市比重为80:20，其后推出的RQFII额度取消股债限制，机构主推的RQFII产品为可间接投资A股的实物交易所买卖基金(ETF)产品。

中国人寿富兰克林资产管理总裁陈东亦表示，公司已取得10亿人民币境外合格机构投资者（RQFII）额度，看好高收益债券的表现，故未来仍会继续维持债券为主的投资组合，股市方面则看好中国概念股的走势，公司亦有意发展内地和香港基金互认的产品，目前正在研究及准备阶段。

“内地香港基金互换未必陷RQFII进寒冬”

中国内地与香港的基金互认已处最后冲刺，如若成行，内地居民可认购在香港注册的总值逾4,300亿港元的基金产品；总值逾2万亿元人民币的内地基金产品亦可在香港销售。

中国证监会国际合作部主任童道驰日前也透露，目前证监会与两地相关部门已就两地基金产品互认的模式、实施原则和方案等方面基本达成一致，正在履行相关程序。

不少市场人士担心此举将对RQFII、合格境外机构投资者（QFII）、合格境内机构投资者（QDII）等基金产品造成竞争和冲击，投资者将有更多产品选择，游戏规则亦会发生改变。

“‘业界有人说基金一互认，RQFII都会死光的’，这个看法太极端了，今后5-10年，整个人民币产品在海外市场‘饼’会越做越大，各机构要拼品牌、产品设计、服务去留住客户。”身为香港中资基金协会会长的丁晨表示。

她并认为，也许这个过程中，各家市场份额都下降很多，但市场越来越大，基金互认是游戏规则完全变了，对香港未来发展很大的助力。

”市场最大的机会总是伴随最大危机出现，拥有丰富的经验和背景的中资机构别怕有竞争，海外机构也无需过分乐观，谁能胜出不好说，但日后中资和海外公司携手合作的机会多很多。“她说。

欲浏览2013年主要亚洲货币表现，请点选：(link.reuters.com/cur85v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 5,579.8 14

渣打银行 5,322.0 12

法国巴黎银行 2,664.0 5

中国银行 2,600.0 3

星展 1,922.0 3

**本周市场动态**

--离岸人民币利率较低以及再融资需求，令开年迄今离岸人民币债券发行案件涌现，已定价案件金额达近300亿元，有望成为历史最高月份。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四公布，人民币连续第二个月留在10大支付货币排行榜，三年来已经超越22国货币，逐步迈向成为国际货币之路。

--中国大型券商--海通证券周二宣布,旗下海通国际(新加坡)有限公司已获批新加坡的证券交易和期货合同交易牌照，并将于周三正式开业。新加坡分支机构的成立，将有助于海通证券更好把握新加坡离岸人民币业务快速发展的机遇。 （完）