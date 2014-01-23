国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，台塑石化买进3月上半月船货

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周四接近每吨153.15美元两周高位，尽管本月及下月有庞大西方船货抵达，但预料其中大多数可被需求所消化。
台湾台塑石化买进一笔15万吨船货，3月上半月抵达麦寮，成本加运费(C&F)价格较日本报价升水区间在每吨9-11美元。
一周前台塑石化才刚购买一批数量类似的船货，2月下半月到港。
“台塑石化购买一些液化石油气(LPG)来替代部分石脑油原料。不过没有太多便宜的LPG，这可能促使他们继续买进数量颇多的石脑油，”一位交易商说。
预计1月份约有170万吨石脑油从西方运抵亚洲。
亚洲汽油裂解价差从三个交易日低点反弹，达到每桶7.83美元的六个月高位，受东南亚需求影响，新加坡供应因而减少。
官方数据显示，1月22日止的一周，新加坡境内轻质馏分油库存减少412,000桶至三周低点1,173.9万桶。
新加坡现货方面有两笔汽油交易，但石脑油连续第六日未成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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