表格：美国11月房价指数按月升0.1%，按年上涨7.6%--FHFA

《中国地方债发行日程表》--4月24日

下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *贵州 80 3年 *3.56% 专项地方债 4/24 120 7年 *3.89% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次**** 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国地方债发行日程表》 《中国金融债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 已发行