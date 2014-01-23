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债券 | 2014年 1月 23日 星期四 22:21 BJT

表格：美国11月房价指数按月升0.1%，按年上涨7.6%--FHFA

路透1月23日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的11月房价指数如下：

11月 10月 (前值) 12年11月

百分比变化 +0.1 +0.5 +0.5 +7.6

指数 207.1 207.0 207.2 192.5(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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