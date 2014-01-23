《综述》美国成屋销售止降回升，初请失业金人数小增

**就业加速增长**

上周初请失业金数据调查的时间与1月非农就业报告有重叠。四周均值在12月和1月调查期间下降12,250人，显示本月就业增长有所加快。

12月新增就业岗位7.4万个，前月为24.1万个。这与多项就业指标显示的12月就业加速增长发生了背离。

RDQ Economics首席分析师John Ryding称，“虽然每年的这个时候初请失业金数据通常会有波动，但数据未显示出2014年初经济增长减速的迹象。”

此外Markit表示，1月MARKIT综合PMI初值为53.7，低于12月的55.0。

数据超过50预示经济在扩张。调查显示，产出和新订单成长放缓是PMI下跌的主要原因。 市场预计在第四季强劲增长后，制造业活动会有所降温。

初请失业金报告显示，截止1月11日当周续领失业金人数升至六个月高位。

不过亦显示，当周有135万长期失业的美国人在补助申领到期后停止申领。

分析师预期，续领失业金的到期有可能将失业率推低多达0.5个百分点，目前报6.7%。因一部分人将不再计算在劳动人口中，或者接受了此前不愿考虑接受的低薪工作。

倘若失业率下滑，那将给美国联邦储备理事会(美联储/FED)带来问题，因失业率一直是美联储货币政策的中心。

美联储曾称，其将维持近零利率直到失业率降至6.5%，不过失业率下降主要是因劳动参与率降低，这只能被视为经济疲弱，而非强劲的迹象。

道明证券的Goldberg说道：“随着失业率继续以超出预期的幅度大幅下滑，那么美联储将会发现未来数月其前瞻性指引发出的讯息会变得更加复杂。”

美联储下周二和周三将召开讨论货币政策和经济前景的会议。(完)