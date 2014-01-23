《综述》美国成屋销售止降回升，初请失业金人数小增

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
**就业加速增长**
上周初请失业金数据调查的时间与1月非农就业报告有重叠。四周均值在12月和1月调查期间下降12,250人，显示本月就业增长有所加快。
12月新增就业岗位7.4万个，前月为24.1万个。这与多项就业指标显示的12月就业加速增长发生了背离。
RDQ Economics首席分析师John Ryding称，“虽然每年的这个时候初请失业金数据通常会有波动，但数据未显示出2014年初经济增长减速的迹象。”
此外Markit表示，1月MARKIT综合PMI初值为53.7，低于12月的55.0。
数据超过50预示经济在扩张。调查显示，产出和新订单成长放缓是PMI下跌的主要原因。 市场预计在第四季强劲增长后，制造业活动会有所降温。
初请失业金报告显示，截止1月11日当周续领失业金人数升至六个月高位。
不过亦显示，当周有135万长期失业的美国人在补助申领到期后停止申领。
分析师预期，续领失业金的到期有可能将失业率推低多达0.5个百分点，目前报6.7%。因一部分人将不再计算在劳动人口中，或者接受了此前不愿考虑接受的低薪工作。
倘若失业率下滑，那将给美国联邦储备理事会(美联储/FED)带来问题，因失业率一直是美联储货币政策的中心。
美联储曾称，其将维持近零利率直到失业率降至6.5%，不过失业率下降主要是因劳动参与率降低，这只能被视为经济疲弱，而非强劲的迹象。
道明证券的Goldberg说道：“随着失业率继续以超出预期的幅度大幅下滑，那么美联储将会发现未来数月其前瞻性指引发出的讯息会变得更加复杂。”
美联储下周二和周三将召开讨论货币政策和经济前景的会议。(完)
(编译 许娜/李爽/张荻/孙茉莉; 审校 母红)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32