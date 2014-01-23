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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 07:05 BJT

更正-全球外汇市场1月24日主要消息

(更正：因译文有误，内文第二项意大利数据月份应为“11月”，非“10月”) (除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

0900 - 意大利11月经季节调整零售销售

1330 - 加拿大12月消费者物价指数(CPI)

1530 - 美国一周ECRI经济领先指标

1700 - 欧洲央行总裁德拉吉在达沃斯就“从危机走向稳定之路”发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 侯向明)
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