美国股市：全面下滑，因中国疲弱数据引发风险资产抛售

* 微软获利上升，因商业销售强劲；股价在盘后交易中走高

* 在美国监管机构审计裁决出炉后，中国公司ADS下跌

* Netflix在公布业绩后股价跳涨

* 所有指数均下跌，道指跌1.1%，标普500指数跌0.9%，Nasdaq跌0.6%

路透纽约1月23日 - 美国股市周四下跌，道琼工业指数连续第三日下滑，因中国制造业数据令人失望，随后风险资产遭到抛售。

金融和材料类股为当日跌幅最大的板块，只有通讯服务类股收高，因投资者抛售与经济成长关系密切的股票并买入防御类股。成交量也较最近几个交易日有所放大。

新公布的中国制造业数据显示，该国去年底增长小幅放缓的情况延续到了新的一年。

中国企业美国存托股份(ADS)大幅下挫，之前一美国法官已经裁定，四大会计公司的中国事业应中止美国业务六个月时间。

互联网服务类股当日跌幅居前，百度 下跌6.2%，新浪 下挫5.9%，成交量较平常放大。中国石油 在美国市场下挫3.1%。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动指数 收高7.2%至13.77，稍早一度涨逾11%。该指标用于衡量华尔街的恐慌程度。

“今日的恐慌主要与中国有关，我认为这是暂时性的反应，”嘉信理财(Charles Schwab)积极交易暨衍生品主管Randy Frederick说。

“如果一些大公司的企业财报良好，或者经济数据良好，我想市场会很快回到几天前的水准。”

道琼工业指数 收跌175.99点，或1.07%，至16,197.35点；标准普尔500指数 收低16.40点，或0.89%，至1,828.46点；Nasdaq指数 下跌24.126点，或0.57%，至4,218.875点。

成交量高于平时水平，根据BATS交易所数据，美国各大证交所成交量总计约74亿股，五日均值为67亿股。纽约证交所和Nasdaq市场下滑与上涨股票数量之比均为2:1左右。

微软 在收盘后公布会计年度第二季获利增长3%，因面向企业的Office软件销售强劲，抵消了旗舰产品Windows系统销售再度疲软的影响。

该股在盘后交易中上扬3.7%。

星巴克 上一季在美洲地区的营收增幅低于分析师预期，因消费者在假日购物季把更多时间用于网上购物而非前往实体店。该股在盘后交易中上涨1%。

苹果 升0.8%报556.18美元。维权股东伊坎增持5亿美元的苹果股票，总计持股金额达到36亿美元。

其它财报方面，麦当劳 营收逊于预期，因前来就餐顾客减少。该股盘中下跌随后反弹，终场收高0.5%至95.32美元。

全球最大的视频流公司Netflix 股价劲扬16.5%报388.72美元，为表现最好的标普500指数成份股。该公司周三表示，第四季美国用户数量增加逾230万户。