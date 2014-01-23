日韩经济指标预测--1月24日-1月31日****

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月20日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月24日(五) 暂无重要数据公布 1月26日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 12月 -- +18.4% 日本进口(较上年同期) -- +21.1% 日本贸易收支(亿日圆) -- 逆差12,929 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 正84 1月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -1.3% 工业生产(较前月) -- 持平 服务业产出(较前月) -- +0.1% 1月29日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +4.0% 1月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -- +0.2% (较上月) -- -0.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- +1.2% 全国整体CPI(较上年同期) -- +1.5% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -- +0.7% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.00 失业率 -- 4.0% 2350 日本工业生产初值 12月 -- -0.1% 工业生产一个月预估 -- +2.8% 工业生产两个月预估 -- +4.6% 1月30-31日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.2 1月31日(五) 0500 日本建筑业订单(较上年同期) 12月 -- +2.2% 房屋开工(较上年同期) -- +14.1%(完)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32