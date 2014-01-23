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市场报道 | 2014年 1月 24日 星期五 07:05 BJT

加拿大股市：收低，因中国数据令投资者失望

路透多伦多1月23日 - 加拿大指标股指周四下滑，之前公布的中国制造业数据触发几乎所有主要类股均下跌，金矿类股的强劲上扬也未能扭转颓势。

金矿类股大幅跳涨，因金价涨1.4%。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。

加拿大股市盘中稍早曾触及两年半高点，但之后回落。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低55.23点或0.39%报13,932.97点。

“PMI初值降至50以下，这个消息非常令人沮丧，”CMC Markets Canada资深市场分析师Colin Cieszynski在谈到中国数据时表示。

10大类股中有九类下跌。金融股跌1.1%，能源类股下滑0.4%。(完)
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