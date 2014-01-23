路透调查：日本企业对2014/15年度资本支出持谨慎乐观态度

已宣布乐观资本支出计划的企业包括，东芝 已指定300亿日圆(2.9亿美元)用于扩张日本西部一座NAND芯片(晶片)工厂的兴建。该公司计划3月前，就另外最高达4,000亿日圆工厂设备的可能支出作出决定。

由日经Research为路透进行的调查还显示，日本企业并未大声疾呼要日圆进一步贬值。

约半数回答外汇水准问题的受调者称，他们预期并盼望日圆兑美元六个月后处于当前100-105区间；而逾90%预期并希望日圆区间在90-110。

路透企业调查查访对象是资本额超过10亿日圆的400家企业的管理高层，制造业及非制造业各半。