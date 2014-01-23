路透调查：日本企业对2014/15年度资本支出持谨慎乐观态度

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
已宣布乐观资本支出计划的企业包括，东芝 已指定300亿日圆(2.9亿美元)用于扩张日本西部一座NAND芯片(晶片)工厂的兴建。该公司计划3月前，就另外最高达4,000亿日圆工厂设备的可能支出作出决定。
由日经Research为路透进行的调查还显示，日本企业并未大声疾呼要日圆进一步贬值。
约半数回答外汇水准问题的受调者称，他们预期并盼望日圆兑美元六个月后处于当前100-105区间；而逾90%预期并希望日圆区间在90-110。
路透企业调查查访对象是资本额超过10亿日圆的400家企业的管理高层，制造业及非制造业各半。
本调查与路透短观调查同时进行。周四公布的路透调查显示，1月日本企业信心连续第三个月改善，但在消费税上调后，4月信心状况料将下滑。 (完) (编译 侯向明/许娜/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32