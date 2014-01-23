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市场报道 | 2014年 1月 24日 星期五 07:01 BJT

《美国重要政经日程》--1月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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