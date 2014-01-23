美中贸易：中国太阳能产品在美国又遭倾销投诉，美方展开调查

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
美国当局2012年对进口自中国的数以十亿美元计太阳能产品课征重税，但驳回了把征税范围扩大至中国大陆以其他地区所产太阳能电池生产的太阳能面板的请求。为了应对这一裁决，不少中国大陆太阳能模组生产商干脆从台湾采购太阳能电池。
美国平价太阳能联盟(Coalition for Affordable Solar Energy)的总裁Jigar Shah称，SolarWorld想要“独自扼杀美国太阳能行业的工作机会”。该联盟由受益于低价中国太阳能面板的美国太阳能企业组成。
“多亏了全球范围内公平的价格竞争，我们才得以大幅降低在全美住宅和商业建筑楼顶安装太阳能系统的成本，这反过来也创造了共计超过11.9万个工作岗位，”他说。
SolarWorld发言人Ben Santarris则表示，中国的贸易侵略毁掉了美国和其他国家的太阳能行业。
他提到了日本夏普 周四的声明，该公司将在3月底停止在田纳西工厂生产太阳能面板。
ITC定于2月14日之前做出初步裁决，确定是否有合理迹象显示从中国大陆或台湾进口的产品严重损害、或可能损害到本地产业。如果结论是否定的，ITC就将停止调查。
若ITC认定进口产品可能损害到本地产业，美国商务部就将在3月和6月分别就补贴和倾销情况作出初步裁决。
ITC必须在任何征税决定出台之前作出最终裁定。(完)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32