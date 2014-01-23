美中贸易：中国太阳能产品在美国又遭倾销投诉，美方展开调查

美国当局2012年对进口自中国的数以十亿美元计太阳能产品课征重税，但驳回了把征税范围扩大至中国大陆以其他地区所产太阳能电池生产的太阳能面板的请求。为了应对这一裁决，不少中国大陆太阳能模组生产商干脆从台湾采购太阳能电池。

美国平价太阳能联盟(Coalition for Affordable Solar Energy)的总裁Jigar Shah称，SolarWorld想要“独自扼杀美国太阳能行业的工作机会”。该联盟由受益于低价中国太阳能面板的美国太阳能企业组成。

“多亏了全球范围内公平的价格竞争，我们才得以大幅降低在全美住宅和商业建筑楼顶安装太阳能系统的成本，这反过来也创造了共计超过11.9万个工作岗位，”他说。

SolarWorld发言人Ben Santarris则表示，中国的贸易侵略毁掉了美国和其他国家的太阳能行业。

他提到了日本夏普 周四的声明，该公司将在3月底停止在田纳西工厂生产太阳能面板。

ITC定于2月14日之前做出初步裁决，确定是否有合理迹象显示从中国大陆或台湾进口的产品严重损害、或可能损害到本地产业。如果结论是否定的，ITC就将停止调查。

若ITC认定进口产品可能损害到本地产业，美国商务部就将在3月和6月分别就补贴和倾销情况作出初步裁决。