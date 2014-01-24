金砖国家：1月23日股汇市收盘纵览

路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 挫跌1.28%或12.49点，报963.98点。

中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘震荡调整

香港股市：恒生国企指数创三周来最大单日跌幅，受中国制造业数据拖累

中国汇市：人民币即期收盘随中间价微跌，迫近涨停位市场更加谨慎

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拉美股市：大宗商品生产类股推低巴西股市主要股指，此前该国最大贸易伙伴中国发布疲弱的制造业数据，且全球最大的债券基金公司太平洋投资管理公司(PIMCO)对巴西经济政策发表批评性评估。Bovespa指标股指 录得两周来最大单日跌幅，收低1.99%报48,320.64点。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索变动不大，市场静待美联储下周决议

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南非股市：主要股指创纪录高位，受罢工影响的铂金生产类股涨幅居前，因市场冀望罢工问题可能很快得到解决。Top-40绩优股指数 收高0.12%，至纪录收盘高位42,313.97点，盘中创下纪录高位45,638.18点。综合指数 收涨0.09%至47,045.44点，亦为纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元下探11关口，铂金矿工罢工开始

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印度股市：指标BSE指数连续第二个日收于纪录高位，Larsen & Toubro在公布强于预期的季度利润率后劲扬，但对利率敏感的汽车生产类股下跌抑制大盘涨势。指标BSE指数 收高0.17%至纪录收盘高位21,373.66点，为连续第四日上涨，期间涨幅累计达到1.5%。NSE指数 收高0.11%，报6,345.65点。

印度汇市：卢比小幅走软至两周低点，因下周央行政策会议的不确定性上升，进口商在月底前入市买进美元。卢比兑美元 收报61.9275/9375，为1月9日以来最低，周三收盘价报61.8150/8250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,381.590点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.86%至750.06点。