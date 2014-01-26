修正-金砖国家：1月23日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(更正：最后一段应为“贬值0.54%至34.1150卢布”，而非“贬值0.54%至34.1150卢比”)
路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 挫跌1.28%或12.49点，报963.98点。
中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘震荡调整
香港股市：恒生国企指数创三周来最大单日跌幅，受中国制造业数据拖累
中国汇市：人民币即期收盘随中间价微跌，迫近涨停位市场更加谨慎
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拉美股市：大宗商品生产类股推低巴西股市主要股指，此前该国最大贸易伙伴中国发布疲弱的制造业数据，且全球最大的债券基金公司太平洋投资管理公司(PIMCO)对巴西经济政策发表批评性评估。Bovespa指标股指 录得两周来最大单日跌幅，收低1.99%报48,320.64点。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索变动不大，市场静待美联储下周决议
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南非股市：主要股指创纪录高位，受罢工影响的铂金生产类股涨幅居前，因市场冀望罢工问题可能很快得到解决。Top-40绩优股指数 收高0.12%，至纪录收盘高位42,313.97点，盘中创下纪录高位45,638.18点。综合指数 收涨0.09%至47,045.44点，亦为纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元下探11关口，铂金矿工罢工开始
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印度股市：指标BSE指数连续第二个日收于纪录高位，Larsen & Toubro在公布强于预期的季度利润率后劲扬，但对利率敏感的汽车生产类股下跌抑制大盘涨势。指标BSE指数 收高0.17%至纪录收盘高位21,373.66点，为连续第四日上涨，期间涨幅累计达到1.5%。NSE指数 收高0.11%，报6,345.65点。
印度汇市：卢比小幅走软至两周低点，因下周央行政策会议的不确定性上升，进口商在月底前入市买进美元。卢比兑美元 收报61.9275/9375，为1月9日以来最低，周三收盘价报61.8150/8250。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,381.590点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.86%至750.06点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.54%至34.1150卢布；卢布兑欧元 下挫1.6%，报46.7000卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。