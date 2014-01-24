EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存增加，馏分油和丙烷库存下降

路透纽约1月23日 - 能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，美国上周馏分油和丙烷库存下降，因炼厂加工速度放慢，且中西部和东部海岸地区遭遇严重冰冻天气。

1月17日止当周馏分油库存减少320万桶至1.21亿桶，路透调查分析师原本预计减少90万桶。

用于取暖的丙烷库存减少340万桶至3,530万桶。中西部地区库存减少130万桶至1,020万桶，该地区供应紧张，价格触及纪录高位。

中西部地区库存为EIA从1993年开始公布库存报告以来每年同期的最低水准。

“Again Capital LLC合伙人John Kilduff认为天气因素在起作用，“丙烷库存进一步下降将再次引发国会监督部门的评论。”

炼厂产能利用率下降3.5个百分点至86.5%，表明通常在春季才会加快步伐的维修季可能已经拉开帷幕。

Kilduff认为，炼厂产能利用率下降加之原油库存增加，应利空美国原油。

数据公布后，取暖油期货 立即扩大涨幅；但美国原油期货 则从之前的高位97.79回落至97.65，不过日内仍涨0.95%。

报告显示原油库存增加99万桶至3.51亿桶，接近预期的增加60万桶。汽油库存增加210万桶至2.35亿桶，符合预估。

汽油库存处在2011年2月以来最高水平，部分原因在于1月的寒冷天气压抑需求。四周汽油平均日需求降至830万桶的2012年2月以来最低水准。(完)

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