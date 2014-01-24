中国证券:全国股转系统今大扩容，湘财证券等266家公司齐挂牌

路透上海1月24日 - 俗称“第三板”的全国中小企业股份转让系统周五迎来首批全国企业集体挂牌，266家企业的加盟，使得新三板挂牌企业总数一下子扩大了75%至621家。新挂牌企业中，包括国内中型券商湘财证券，这是国内第一家挂牌第三板的金融机构。

中国证监会周四稍晚在官方微博回应了市场关注的非上市公众公司监管问题。证监会表示，并购重组对于优化市场资源配置功能、推动产业结构调整、实现产业升级等具有非常重要的意义和作用，证监会正在抓紧制定非上市公众公司并购重组监管规则，成熟后将尽快推出。

按证监会定义，非上市公众公司包括在全国股权转让系统挂牌公司及股东超过200人的非上市企业。

据中国证券报周五报导，本次在新三板挂牌的266家企业在区域和行业上基本实现了“全覆盖”，高新技术企业占比超过75%，广泛分布于高端制造、信息传输、软件和信息技术服务，文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业等领域。从经营规模看，年营业收入5,000万元人民币以上的企业占比近50%。

报导称，对于下一步的发展安排，全国股转系统董事长杨晓嘉介绍称，将丰富市场产品，按期上线交易系统、落实新的交易方式，进一步拓展与商业银行等金融机构的合作，研究推进市场分层并建立全国股份转让系统与交易所市场、区域市场的对接机制等。 全国股转系统总经理谢庚预计，新的交易支持平台计划今年5月上线，做市商系统预计8月上线。