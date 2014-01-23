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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 07:58 BJT

《全球汇市》避险需求推升日圆和瑞郎，新兴市场货币下跌

欧元兑美元 一度跳升1.1%至1.3699，创近两周高点，之后持稳于1.3694。

法国巴黎银行分析师在致客户报告中写道，“有鉴于部份大宗商品及新兴市场下跌的规模，我们对于这波避险操作持审慎的态度，欧元短期内可望获得良好支撑，因由欧元融资的风险部位已经回补。”

“不过在市场短线紧张之后，我们认为欧元仍岌岌可危。”

在新兴市场剧烈波动中，阿根廷披索遭遇2002年以来最惨烈跌势，因该国央行放弃扞卫汇价。
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