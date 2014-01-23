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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月24日

* 头版头条:

--全国中小企业股份转让系统今日在北京举办首批全国企业集体挂牌仪式，266家企业正式挂牌，至此，全国股份转让系统挂牌企业家数达到621家。

* 其他:

--商务部副部长房爱卿预计，2014年中国社会消费品零售总额增长13%左右。今年商务部将推出五大举措，扩大消费，包括以信息技术为手段发展现代流通，促进线上线下融合，发展连锁经营、物流配送等。

--水利部日前印发关于深化水利改革的指导意见，提出到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，并在水利投入稳定增长机制、建立水权制度和水价机制等十个方面提出了改革举措。

--2013年中国煤炭、石油和天然气三大传统能源对外依存度呈现出普遍上涨格局。煤炭进口依存度上涨至8.13%，天然气对外依存度首超三成涨至30.5%，原油对外依存度达到57.39%，距离61%的“红线”已经非常接近。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁琦；审校 林高丽)
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