《中国报摘》--中国证券报1月24日

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
* 头版头条:
--全国中小企业股份转让系统今日在北京举办首批全国企业集体挂牌仪式，266家企业正式挂牌，至此，全国股份转让系统挂牌企业家数达到621家。
* 其他:
--商务部副部长房爱卿预计，2014年中国社会消费品零售总额增长13%左右。今年商务部将推出五大举措，扩大消费，包括以信息技术为手段发展现代流通，促进线上线下融合，发展连锁经营、物流配送等。
--水利部日前印发关于深化水利改革的指导意见，提出到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，并在水利投入稳定增长机制、建立水权制度和水价机制等十个方面提出了改革举措。
--2013年中国煤炭、石油和天然气三大传统能源对外依存度呈现出普遍上涨格局。煤炭进口依存度上涨至8.13%，天然气对外依存度首超三成涨至30.5%，原油对外依存度达到57.39%，距离61%的“红线”已经非常接近。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁琦；审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32