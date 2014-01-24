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市场报道 | 2014年 1月 24日 星期五 09:27 BJT

《独家新闻》欧盟拟限制大银行过度冒险，遭德法抨击

“按这种思路，我们建议采用折中办法，某些活动(自营交易)必须剥离，其他活动(做市)应取决于监管机构根据适当标准做出的判断，而非设置自动门槛，”文件补充称。

文件称，若在国家层面允许不必剥离非自营交易，可能分裂欧盟市场。

德国和法国已经在推行改革，限制交易风险，但他们没有欧盟的方案那么严格，而英国则称其改革至少同样严厉。

欧盟法规草案必须先经过欧盟成员国和欧洲议会批准，然后才能在2017年生效。

这将是欧洲版的“沃克尔规则”。美国沃克尔规则将在2015年7月升效，禁止主要银行从事自营交易，银行业者正在法院向该规定发起挑战。(完) (编译 李春喜/张若琪/许娜/李爽 审校 张涛/张荻)
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