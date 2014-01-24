《独家新闻》欧盟拟限制大银行过度冒险，遭德法抨击

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
“按这种思路，我们建议采用折中办法，某些活动(自营交易)必须剥离，其他活动(做市)应取决于监管机构根据适当标准做出的判断，而非设置自动门槛，”文件补充称。
文件称，若在国家层面允许不必剥离非自营交易，可能分裂欧盟市场。
德国和法国已经在推行改革，限制交易风险，但他们没有欧盟的方案那么严格，而英国则称其改革至少同样严厉。
欧盟法规草案必须先经过欧盟成员国和欧洲议会批准，然后才能在2017年生效。
这将是欧洲版的“沃克尔规则”。美国沃克尔规则将在2015年7月升效，禁止主要银行从事自营交易，银行业者正在法院向该规定发起挑战。(完) (编译 李春喜/张若琪/许娜/李爽 审校 张涛/张荻)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。