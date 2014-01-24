巴西经济：财政部经济政策主管称，金融市场低估巴西经济复苏速度

路透巴西利亚1月23日 - 巴西一名高阶政府官员周四向路透表示，金融市场目前低估了巴西经济未来一年的复苏速度，而在这一年当中景气起伏应该较以往平缓。

巴西财政部经济政策主管Marcio Holland指出，国内消费上扬、农产品产出创纪录新高、以及基础建设投资增加，应有助于今年经济成长幅度强于去年。

这位受美国教育的经济学家、同时也是财政部主要预测官员表示，金融市场过度关注2013年表现，而2013年受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤回刺激经济措施传言影响，经济受到市场波动冲击。

“这些成长因素中有部分遭到低估。然而一旦这些因素实现，我认为市场预估上调的机率颇高，”Holland说道。

多数民间分析师无法认同Holland的看法，认为巴西经济今年可能只会成长约2.3%。该国经济2013年增幅料约为2.3%，连续第三年低于平均成长水平。

国际货币基金组织(IMF)将巴西2014年经济成长率预估由2.5%下修为2.3%。政府尚未公布官方的2014年成长预估。

周四稍早，巴西央行承认经济成长幅度可能和去年水准相近。

巴西第三季经济较前季萎缩0.5%，因投资大幅下滑。

Holland表示，投资可望回升，因贷款违约下滑以及食品价格涨势放缓，推动国内消费升温，从而刺激工业产出增加。1,130亿美元的汰换老旧基础设施计画应该也会提升资本支出。

Holland指出，金融市场及雷亚尔汇率波动程度下滑，也料将在今年对投资人带来助益。他并称美联储明确的撤回刺激计画也将降低市场波动。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)