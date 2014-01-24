《中国重要政经日程》--1月24日

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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============================今日重要政经日程=======================
1/24日(五)
--国新办上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2013年国际收支数据有关情况，并答记者问。
*--农业部上午10点就“切实抓好粮食生产 保障国家粮食安全”举行新闻发布会。
*--人力资源和社会保障部上午10时召开新闻发布会，介绍2013年第四季度人力资源和社会保障工作进展情况。
============================近期重要政经日程=======================
1/27(一)
*--国新办上午10点举行新闻发布会，请国务院扶贫开发领导小组办公室副主任王国良介绍创新机制扎实推进农村扶贫开发工作等方面情况，并答记者问。
2/11(二)
--2014年亚布力中国企业家论坛第十四届年会在黑龙江亚布力召开。
2/22(六)
--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
5/15日(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 乔艳红)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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