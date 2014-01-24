版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 08:25 BJT

中港股业绩：海通证券去年净利同比增33%，因创新业务增幅较大等

路透上海1月24日 - 中国大型券商--海通证券 周五发布业绩快报显示，去年实现净利同比增长33%，至40.16亿元人民币，主要得益于创新业务收益增幅较大、自营业务转型以及子公司贡献占比上升等。

业绩快报并显示，2013年公司实现营收106.92亿元，同比增长16.97%；每股收益0.42元。

公司指出，去年盈利增长的主要原因包括：积极拓展各项创新业务，融资融券等业务规模增长较快，创新业务收益增幅较大；加快自营业务转型，优化资本配置，权益类投资业务通过开展量化投资交易推进业务转型，取得了较好的成效；集团化发展步伐继续加快，子公司贡献同比上升。

海通证券A股周四收报10.63元，过去一个月下跌3.36%；H股周四收报12.06港元，过去一个月下跌7.83%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐