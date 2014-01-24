版本:
中国
债券 | 2014年 1月 24日 星期五 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月24日-1月31日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间    国家    规模       发行细节
 1/27  1350    法国               标售国库券(BTF)
 1/28          美国               两年期公债
 1/28          日本               提高流动性债券标售
 1/28          意大利             零息/BTP债券
 1/29          美国               两年期浮息债券
 1/29          意大利             标售公债
 1/29          德国    50亿欧元   10年期联邦债券标售
 1/30          美国               五年期公债
 1/30          美国               七年期公债
 1/30          日本               三个月期贴现国库券
 1/30          日本               两年期公债
 1/30          意大利             中长期公债标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
   

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐