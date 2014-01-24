韩国热股：现代汽车下跌逾3%，因季度业绩令人失望

纽约期市：指标原糖合约跌穿16美分并触及一年低位，成交创天量
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
路透首尔1月24日 - 韩国现代汽车 周五盘中下跌逾3%，之前该公司公布了令人失望的季度业绩，导致多家券商下调其股价目标。
现代汽车第四季营收近三年来首次同比下滑，因韩元走强以及进口汽车在国内市场份额扩大。第四季净利亦低于市场预期。
0029GMT，现代汽车下跌2.6%，之前一度下跌3.2%。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。