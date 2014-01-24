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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 08:46 BJT

韩国热股：现代汽车下跌逾3%，因季度业绩令人失望

路透首尔1月24日 - 韩国现代汽车 周五盘中下跌逾3%，之前该公司公布了令人失望的季度业绩，导致多家券商下调其股价目标。

现代汽车第四季营收近三年来首次同比下滑，因韩元走强以及进口汽车在国内市场份额扩大。第四季净利亦低于市场预期。

0029GMT，现代汽车下跌2.6%，之前一度下跌3.2%。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
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