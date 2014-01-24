《新兴市场重要经济事件预告》--1月24日-1月31日

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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1月24日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0530)。
1月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议(至1月29日)。
1月28日(二)
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动，题为“就业和增长：支持欧洲复苏”(0700)。
孟买--印度央行公布2013-14年度第三季货币政策评估。
伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会上，就其新书“正在崛起的非洲”(Emerging Africa)进行陈述(1000)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至1月29日)。
1月29日(三)
阿比让--2014年象牙海岸国际投资论坛(至2月1日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和非洲开发银行总裁Donald Kameruka将发表演说。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在美国商会午餐会上发表演讲(1130)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。
1月30日(四)
暂无重要经济事件。
1月31日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
圣地亚哥--智利央行公布1月货币政策会议记录(1130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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