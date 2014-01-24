更新版 - 韩股业绩：三星电子第四季获利欠佳，智能手机成长疑虑加剧

业绩公布后，三星电子股价日内上涨0.4%，与此同时大盘股指 下跌0.3%。三星股票市值为2,040亿美元，过去一个月股价下滑8%，因担心智能手机增长放缓。

“三星想在第一季提高获利会遇到一些挑战，因为这时候是IT产业的淡季，元件和电视产品的需求会受到压力，”公司声明称。

三星2013年第四季业绩的相关图表请点选：

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三星预测，2014年资本支出情况将与2013年的23.8万亿韩元接近。资本支出是衡量整体科技产业对晶片设备等制造工具需求的指标。

作为公司摇钱树的移动部门营业利润持平于上年同期，为5.47万亿韩元，但较7-9月当季的6.7万亿纪录高位下滑18%，因新款iPhone推出在年底假期季当中影响了三星手机的销售。

显示器部门Samsung Display的营业利润锐减90%至1,100亿韩元，因Galaxy S4销售弱于预期造成智能手机显示屏库存积压，同时电视机销售低迷也拖累电视屏幕的出货。(完)