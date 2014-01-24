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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 08:47 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月24日-1月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月24日(五)

达沃斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉就“从危机走向稳定之路”发表演讲(1700)。

1月25日(六)

达沃斯--欧洲央行总裁德拉吉在世界经济论坛年会上参加小组讨论，主题为“2014年全球经济展望”(1300)。

1月27日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。

布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。

1月28日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。

法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。

1月29日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。

1月30日(四)

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

1月31日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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