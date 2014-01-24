更新版 1-香港个股：阿里巴巴联手云锋基金，将投资中信21世纪药品信息平台

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透北京1月23日 - 中国电子商务公司--阿里巴巴集团周四宣布，将对中信集团旗下中信21世纪有限公司 进行战略投资。中信21世纪开发有一个药品信息平台。
阿里巴巴联手云锋基金对中信21世纪进行总额约为1.7亿美元的战略投资，从而持有后者54.3%的股权。云锋基金是由阿里巴巴创始人马云所创立。
此举目标是基于中信21世纪在医药产品数据方面的积累，结合阿里巴巴在电商平台、云计算及大数据系统方面的优势，联手开拓新业务。
阿里巴巴的B2C平台--天猫商城已进驻逾80家药品连锁企业。
中国社科院估计，2013年国内药品市场总规模可能突破1万亿元人民币，到2020年料将超过2.3万亿元人民币。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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