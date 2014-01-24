全球金市：金价有望连续第五周收高，股市下跌增添黄金避险魅力

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周四表示，其黄金持仓减少5.39吨，至790.46吨。
南非矿厂周四关闭，因其主要工会由于薪资纠纷开始罢工。政府已经从中斡旋以期结束争议。南非铂金产量占全球的一半。
据媒体报道，印度执政党国大党领袖桑妮雅甘地要求政府审议严格的黄金进口限制，其中包括实施10%的创纪录进口关税。
汤森路透GFMS发表报告称，全球经济体质改善意味着黄金不会很快反弹，继2013年金价大跌把投资者套牢后，预计金价将再降13%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 许娜)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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