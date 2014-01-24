港报财经评论：马年拖实牛运转创业板--信报1月24日

马年拖实牛运转创业板/ 习广思

投资市场改不了旧思维，依然对中国经济增长抱有期望。汇丰中国1月份PMI指数初值下跌至49.6，是半年低位，也是半年来首度跌破50，直接令恒指下挫348点。不要忘记，人行早前放水，恒指2日仅反弹154点，反弹无力，可见投资者对好消息（放水）反应不大，却对坏消息（经济数据）反应异常紧张。理由是，放水不能治本，结构性水紧问题仍在，内银拆息昨天微升；其次，投资者未敢对中国前景有太大憧憬，与早前炒作改革气氛大相径庭。

中国PMI跌穿50是否如此可怕？汇丰的看法是，PMI转弱主要是投资及出口增长乏力，第一季PM下行压力仍大，但减速为政策微调提供空间。反之，美林叫大家不要太迷信PMI初值，因为数据常见波动，每年年初或春节前，往往有巨大的季节效应，部分中小企可能在春节前已经安排民工回乡。2间大行打对台，但对投资者而言，较重要的还是市场反应。投资者仍然对中国经济减速十分着紧，但不要忘记，中国经济减速几成定局，有不少投资者正在发掘一些受惠经济转型的股票，经济数据只是舞动指数的理由而已。昨天中资金融股弹完再跌，濠赌股持续下滑。此外，恒隆地产 业绩不太理想，港府又公布152幅可改划地皮的分布，拖累本港地产股走势。在多项负面因素下，恒指昨天下跌348点，收报22,733点。大市全日成交额683亿港元。

内银股弹不起，民行 被摩通列为“回避股”，而光银 股价连跌9日，创上市新低，2股股价均较四大内银疲弱。上周提到网络金融正影响银行业生态，腾讯 的微信理财通，首日上线已出现迫爆机情况，可见网络理财产品的受欢迎程度，这趋势将继续威胁传统银行的存款吸纳。大和总研指出，民行的小微贷款业务在去年第四季失去增长动力，昨日有新数据反映，四大内银在1月首20日已流失7,000亿人民币。内银将面对更大挑战，民行的股价跌至去年8月低位。

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忧欧罗步加元后尘/ 苏子

踏入2014年后，表现最差的货币不是日圆，而是过去数年一直呈现横行上落局面的加元。加元呈现大弱势的主因，与目前加拿大央行对低通胀的担忧较3个月前加剧，以及央行总裁表示减息的机会略高有关。这对比美国联储局已进入收水阶段而言，加元自然成为汇率投资者的主力狙击目标，因此前天美元兑加元得以顺利实现1.1加元心理关口，之后更触发大量顺势及止蚀买盘入市。昨天欧洲入市时，美元兑加元已飙至1.115加元附近，较上周五的1.0975加元收市水准大升逾175点子或1.6%，以及较去年底的1.062加元收市飙升530点子或5%。加元多年以来的急挫，反映目前汇市的炒作焦点已落在通胀低企，并可能引发通缩的货币上。

由于欧罗区也面对通胀低企的问题，故密切留意欧罗稍后会否成为继加元之后，另一只汇市投资者全力狙击的对象。目前欧罗兑美元的1.35美元关键支持，连日来面对严峻考验，稍后一旦确切下破此关键支持区收市，担心会有大量追沽盘入市，小心欧罗汇价像加元般急挫！目前美元兑加元在突破1.1加元心理关口后，已进入强势单边市况里，故投资者切忌逆势入市，反而应待汇价略为调整时采取顺势而行的买入策略。短线而言，美元兑加元的重要阻力为2009年3月的1.3064加元高位，跌至2011年7月的0.9402加元低位的50%反弹目标，关键支持则为本月15日的1.0991加元高位阻力。

日圆汇价近日跌不下去的原因，相信与日本央行上月买债金额为去年展开刺激经济计划以来最少有关。目前市场认为，当日本4月增加销售税后，负面影响开始浮现时，日本央行才会加码买债。故相信日本于4月增加销售税前，日圆汇价应不会急跌。目前投资者反要提防日圆若再跌不下去，或会触发利差交易拆仓，兑日圆突然急升。短线而言，美元兑日圆若乏力升至104.85的重要短线阻力位以上收市，向下作出重大突破的机会便大增。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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