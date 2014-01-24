路透调查：英国央行今年预计不会升息，也不会调整7%失业率门槛

* 英国央行不会调降失业率7%的门槛

* 英国央行今年升息的机率为30%

* 调查预估：第一次升息25个基点将会在2015年第二季

记者 Ross Finley 编译 王冠中

路透伦敦1月23日 - 路透调查显示，英国利率水平至少会再维持一年，受访分析师指出，尽管失业率会在未来几个月内达到设定的门槛，但英国央行仍不会紧缩政策。

然而，有三分之二的受访者称，7%的失业率门槛不会调整。

这项就超过50位分析师所做的调查，是在周三失业率数据公布后进行。该数据显示，失业率意外降至7.1%，仅比此前英国央行表示将考虑升息的7%门槛高出0.1个百分点。

调查结果显示，金融市场交易商和投资人对于最快今年底升息的预期是过头了。调查的分析师指出，今年底前升息的机率不到三分之一。

过去一年英国经济复苏的速度远快于其他欧洲国家。但英国央行强调，复苏力道仍未强劲到足以自行成长的程度。目前成长是大量仰赖家庭支出和地产市场的强劲复苏。

但近期的强劲经济，也伴随着通胀率降至英国央行的2.0%目标。而在欧元区内，通胀率已降至远低于1%。欧元区是英国最大的贸易伙伴。

“关于英国央行提前升息的讨论....如同部分人目前所预期的，并没有将两个重要因素纳入考量：我们尚未见到复苏得以持续以及带动通胀的证据，”G+ Economics主管Lena Komileva称。

“若要确实让处于纪录低点的利率政策正常化，两者都是先决条件。”

英国央行去年8月预期失业率要到2016年才会降至7%，这是该央行多年来最大的错误预估。

调查的多数分析师预估，失业率将在未来几个月内触及该门槛。

但英国央行显然并不急于升息，并一再重申，达到7%门槛不一定意味着就会升息。

“我的看法是，我们距离开始升息的合适时点还有一段距离，当时间到来，升息也是只能逐步进行，”英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周四称。

另一名央行委员麦卡弗蒂也发表过类似的看法。

英国央行周三公布的1月会议记录显示，央行没有明确讨论调整7%的失业率门槛。这让许多分析师预期，央行不会调整其指引。

最新的路透调查预估显示，英国央行第一次升息25个基点的时间将会在明年的第二季。

随着英镑走升，英国央行货币政策委员会也换来一些时间延后升息，因汇率可以发挥一些控制通胀的作用。