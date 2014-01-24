《中国报摘》--其他报纸重要消息1月24日

**上海证券报**

--多位业内人士表示，由于监管部门积极性不一，目前银行减记型资本工具的发行计划仍悬而未决，有银行已开始着手其他筹资方案。

--工商银行 上海分行相关负责人表示，1月28日之前，工行会把中诚信托·诚至金开1号集合信托项目处置的具体方案告知投资者。

--光大银行 表示，原行长郭友、原常务副行长林立辞去职务，董事会同意聘任赵欢为该行行长，其任职资格尚需中国银监会核准。

**证券时报**

--深圳前海深港合作区2014年首块商业用地昨日公开出让。美国地产公司兆华斯坦和深圳市前海国际能源金融中心组成的联合体，以134.1亿元人民币总价拿下深港现代服务业合作区T201-0080地块，楼面价达2.8万元/平方米。

**人民日报**

--农业部日前发布《关于切实做好2014年农业农村经济工作的意见》，提出要坚持不懈抓好今年粮食生产，使粮食产量保持在11,000亿斤以上，使农民收入增幅保持在7.5%以上。

**第一财经日报**

--上海市市长杨雄表示，正在对上海自贸区的负面清单进行总结和评估，力争在上半年推出2014年版的负面清单。(完)