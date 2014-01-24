日本已公布经济指标--2014/1/24

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +0.7% +0.6% 1月30日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 11月 +1.2% +0.9% 1月30日 -- ) 工业生产(m/m) 11月 -0.1% r +1.0% r 1月30日 -- 失业率 11月 4.0% @ 4.0% @ 1月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差12,929 逆差10,907 1月26日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 +0.2% +0.9% 1月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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