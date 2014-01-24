港报财经评论：把脉港股，看两因素--经济日报1月24日

把脉港股，看两因素/ 林瑞芬

算到A股因央行出手维稳，但算不到市场因嫌PMI指数弱急插港股，市况总有意想不到的意外。恒指昨跌1.51%至22,733；国指跌2.1%至10,109；大市成交额683亿港元。1月汇丰中国制造业PMI指数初值报49.6，为6个月新低，低于市场预期，但无震散到A股，上证昨报2,042，微跌0.47%。一个数据，中、港股市不同反应或许更大启示心魔之困，港股投资者之心魔暂在强势濠赌股急插水，锁回报心态极强。

市场认为PMI还是其次，最重要还是要观濠赌股的走势，一旦回稳，市况就有机会也回稳；反之，市况续回。至于PMI数据，实质冲击大市有限，不然A股应被震散。1月PMI数据通常带有季节性影响、农历年因素，故回软还不能算准，3月数据正常化才能作准。二来，若经济开步真的弱，中国反增经济刺激空间，货币收紧的压力又纾缓，可能是利好，市场总有演绎法。

央行公开市场进行1,200亿人民币21天期逆回购，此前周二央行公开市场投放2,550亿人民币，预计本周释放市场流动性达3,750亿人民币。春节前的市场流动性压力暂且得以纾缓势明朗，但内银股还是在刀锋上，短期主要关注到中诚信托旗下诚至金开1号集合信托计划（简称“金开1号”）将于1月31日到期，是否能如期兑付成焦点。若无人”兜底”，信托风险可能蔓延，市场偏好股市的风险大降，危及股市。惟据最新传闻指，为令事件平息，山西省政府可能会出面”兜底”50%，剩下的部分平分，就是中诚信托和工行各兑付25%。结果是否如此，还有待下周证实。事件纵然平息，以今年5至9月份到期集合信托量平均在400亿人民币以上估算，市场对信托风险的疑虑还是难平。此类银行代售的信托类产品，实质上就是银行为了规避资本监管将信贷资产出售给信托公司，再由信托公司为拟融资企业发放贷款，其实为影子银行活动。理论上《信托法》要求信托公司不需要履行信托计划损失的赔偿义务，若信托公司和银行来承担，只是道义上尽责。信托未能兑付，实际在银行层面上其实无坏，不用”兜底”，少撇帐。不过，另一方面，难以评估市场因此而陷恐慌潮，因前未有信托不兑付的，影子银行泡沫的爆破也危及金融银行体系，触发风险胃纳大减，内银股也可能被一抛再抛，股价积弱的压力还是很大。君子不立危墙下，近几年投资者对内银股戒心重重，估值低也只是间中参与超卖的反弹，而非长情长摣，乃有其道理。只有等债务问题爆发，知个大概，先能重建投资者的信心。

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电讯股前景，靠移动支付/ 余少文

大市反弹完又跌，除了经济因素外，中国内地流动性差于预期也是投资者所担心。而去年第四季开始调整的电讯股，踏入4G元年，或要靠移动支付扭转颓势。中国内地股市昨日下跌，国企指数跌得更惨，国指全日跌217点或2.1%，收报10,109点，成交额升至151亿港元，仍有1/4主板H股逆市上升；而红筹指数跌47点或1.1%，收报4,385点，成交额52亿港元。

中港股市走低，当然是汇丰中国制造业PMI预览跌至6个月最低的49.6%，投资者忧虑中国内地经济便抛售中资股。但PMI数值在每年年尾和年头都是较低，反映制造业处于淡季，所以并不担心PMI问题，反而担心流动性不足。因为人民银行昨日的逆回购操作额只有1,200亿人民币，全周逆回购额合计3,750亿人民币，跟去年农历新年前单日都有4,100亿人民币逆回购可谓相差甚远，亦反映中国的“偏紧”货币政策未有改变。

其实，电讯股跟大市都处于弱势，中国移动 和中国联通 调整了3个月，中国电信 也跌1个月，仍然给予人的感觉是低处未算低，或是投资者担心三大电讯商在4G营运上会采取减价战、补贴战等，更有估计中移动今年4G手机补贴可能达500亿港元，是其去年上半年盈利的80%，由于补贴愈多，愈侵蚀盈利，尤其中移动今年开始少收来自对手的网间结算收入，盈利所受的影响更大。

但自4G发牌后，中移动去年12月的3G上客量同比急升91%至1,050万户，中电信当月上客量急降至73万户，解释是中移动推出4G及加强营销推广所致，惟公司今年第一季会推出4G及加强推广，可以促进用户增长。不管如何，以去年3G上客量作比较，中移动是大赢家，全年上客量逾1亿户，比重高达56%，联通和中电信只有4,614万和3,406万户，比重分别为25%和19%。因应中移动去年12月推动4G的积极性，不排除今年第一季上客量仍然可以录得较快增长。

不过，随着上网速度加快，电讯商在APPS的挑战下，短讯收入会减少，预期数据和移动支付的收入会成为电讯商未来盈利增长来源，又是令盈利不会大幅滑落的支持点。据中国电子商务研究中心监测数据显示，2013年移动网购整体交易规模约1,676亿港元，增长1.7倍，虽是电脑网购1.6万亿港元的10%，但移动网购渗透率只有9.1%，仍有很大的上升空间；至于同期手机支付用户达1.25亿港元，使用率25.1%，较上年底升11.9%，反映手机支付业务在提升。

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