港报社评：中奖保持警惕，避一铺清袋--星岛日报1月24日

新股“超购王”首日收市价比招股定价升近90%，有幸抽中的散户赚得2000多元，下星期又有今年“冻资王”登场，预计春节后新股热潮方兴未艾，投资者逐渐要面对定价高而中签率低的风险。

本港首只夜店概念股，集资约1亿元，超额认购3500多倍。一手2000股，散户要“落订”200多万元认购750手，才可以稳获分配一手，就算“顶头槌”花数千万元用尽认购限额，都只能够获配2至3手。逾10万个认购的散户，绝大部分连一股都分不到。

接踵而来的内地酱油生产商股，超额认购逾千倍，集资额比夜店股高约8倍，冻资900亿元，成为踏入新一年的“冻资王”。

借监过去新股热潮的发展规律，当新股接二连三爆升，愈来愈多散户参加这“抽奖游戏”，大家需要提高警惕。

当打算集资的企业，看见新股受欢迎程度如此高涨，在市场供求规律下，招股定价会比较进取，市盈率比淡市招股时高，“笋股”会愈来愈难求。另一方面，当大家心目中的“笋股”出现，市场势必反应热烈，严重超购，难抽中。散户因此会愈来愈难买到“价廉物美”的新股。

如果新股定价相宜，股价日后有较大的上升空间。不过，如果定价和超额认购程度“双高”，就算股价短期会飙升，但是不保证中长綫业绩理想，这类新股只宜“交火棒”式短炒一转。

另一种定价偏高的新股，趁热潮获得散户踊跃认购，但是大户反应比较保守，甚至在最后关头“抽飞”，散户因此容易分配到手，而且到手货量不俗，结果上市不久就跌破招股价。新股盛放后去到荼蘼，大户往往比散户醒觉而提早离场，由散户接火棒。

散户认购新股，要做好功课，面对定价高又中签难的局面，宁缺毋滥，避免初期“中奖”得来的“奖金”到后来一铺清袋。

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