港报社评：外汇基金应加强多元化投资--文汇报1月24日

金管局昨公布2013年外汇基金业绩，外汇基金全年投资收入仅759亿元，主要来自股票投资，整体收入较2012年大减31.98%，全年投资回报率2.7%，跑输同期恒指2.9%的升幅，主要是受去年债券市场息升价跌拖累。事实上，新一年不但债券市场风险会继续增加，股票市场的风险亦不可低估。金管局须小心谨慎管理外汇基金，进一步加强美债投资的防御性部署，并继续深化多元化投资的工作，以提高外汇基金的中长期回报。

去年债券投资盈转亏，录得191亿元亏损。但受惠去年环球股票市场大涨，外汇基金其他股票录得投资收入716亿元，按年增长67.29%，并持续录得正回报，是外汇基金去年主要收入来源。展望今年投资环境，主导全球金融环境及资产市场发展的因素，是美联储局退市的步伐和规模，以及全球利率市场对此所作出的反应。随着美国退市及利率正常化，大量国际资金或再度由新兴市场回流至美国。美国息口水平具体何时回升仍是未知之数。今年不但债券市场风险大增，股票市场也可能大幅波动。金管局须小心谨慎管理外汇基金，进一步加强美债投资的防御性部署。

面对债券市场波动及金融环境不稳定等因素，外汇基金强化多元化投资势在必行。外汇基金去年在多元化投资的市值总额已达886亿元，包括私募股权资产642亿元及房地产资产244亿元。自开始投资以来年率计内部回报率达15.9%，成绩令人满意。虽然按多元化投资上限2,100亿元及已承担投资1,679亿元计，外汇基金仅余421亿元可作多元化投资，但即使达到多元化投资上限，当局仍有空间承担更多投资。

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