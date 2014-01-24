港报社评：屋宇署败坏林郑的政治智慧--明报1月24日

申诉专员公署调查屋宇署执行的情况，发现不少名人僭建确有其事之后，屋宇署并未切实跟进；此外，检视相关个案处理延误，不涉及屋宇署人手，而是反映署方管理有问题，折射出公务体系形式主义、得过且过的通病。

2011年4月，传媒陆续揭发不少名人的物业或居所也有僭建。当时负责领导屋宇署的发展局长林郑月娥，促成屋宇署内部建立特别程序，优先处理名人物业居所的僭建物，并尽量与传媒配合，提供资料，以消除公衆的疑虑。

这个“特别程序”，简易可行，不难实践，只是，申诉专员公署的调查结果，屋宇署未能做到“特别程序”的预期效果。

申诉专员公署报告显示审视过15宗名人僭建个案，发现有9宗处理延误。包括：屋宇署确定僭建物之后，逾半年未给业主发出劝喻信（2宗）；劝喻信期满业主未拆僭建物，屋宇署逾1年后没有发出清拆令（6宗）；业主在清拆令期满未拆僭建物，屋宇署逾半年甚至1年后没有向业主发出警告信（2宗）；屋宇署发出警告信约8 星期后，才向僭建业主提出检控（1宗）。这些情况，显示名人僭建在屋宇署“优先跟进”之后，重回其原来处理僭建物的轨迹，惯常地延误。

屋宇署未能妥善处理，问题不在人手不足，在于部门首长是否以“特别”取态体待；另外，部门首长对此事重视不足，因此，名人僭建留人口实，是管理有问题所致。

“特别程序”最终仍然沦为表面文章，公务体系的形式主义、得过且过、敷衍塞责等通病，在屋宇署处理名人僭建此事上，充分显现出来。纳税人对此，极其无奈。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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