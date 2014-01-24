《汇市简讯》欧元/美元1.3700的障碍位形成强劲阻力

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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* 欧元/美元几次触及1.3699，该水准上方的停止单暂时仍安全
* 有言论称1.3700的期权障碍受到保护
* 欧元/美元1月14日升穿1.3699达到1.3700，这是1.3894至1.3508跌势的50%回档位
* 小时线走势图显示在1.3670存在支撑，若跌破该水准，将缓解上行压力
(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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