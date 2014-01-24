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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 09:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元1.3700的障碍位形成强劲阻力

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* 欧元/美元几次触及1.3699，该水准上方的停止单暂时仍安全

* 有言论称1.3700的期权障碍受到保护

* 欧元/美元1月14日升穿1.3699达到1.3700，这是1.3894至1.3508跌势的50%回档位

* 小时线走势图显示在1.3670存在支撑，若跌破该水准，将缓解上行压力

(完)

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