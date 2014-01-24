受亚洲买家推动 佳士得2013年成交额创新高

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月22日 - 2013年，尽管全球经济脆弱，佳士得艺术品成交额仍大幅上升至45.4亿英镑（71.3亿美元）的纪录高位，受益于新买家和亚洲需求增加。
佳士得周三称，2013年成交额较2012年增加16%，部分受益于该公司吸引亚洲艺术收藏家的举措，包括首次在中国和印度举行拍卖。
传统的欧洲市场占去年成交额的54%，美洲占30%，亚洲贡献接近16%的市场份额。中国买家的成交额比2012年增加了63%。
“未来三年，随着我们接触更多客户，我们在中国、印度、俄罗斯和中东市场的增长将更加明显，”佳士得欧洲总裁Jussi Pylkkanen说道。
2013年11月，弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的三联画《Three Studies of Lucian Freud》在纽约以1.424亿美元的价格成交，成为史上成交价最高的艺术品，显示市场价格的强劲。
整体来说，2013年三分之一的买家是佳士得的新客户，占成交额的比例超过五分之一。私人洽购成交额上升20%至7.605亿英镑，也是增长的强劲推动力。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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