受亚洲买家推动 佳士得2013年成交额创新高

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月22日 - 2013年，尽管全球经济脆弱，佳士得艺术品成交额仍大幅上升至45.4亿英镑（71.3亿美元）的纪录高位，受益于新买家和亚洲需求增加。

佳士得周三称，2013年成交额较2012年增加16%，部分受益于该公司吸引亚洲艺术收藏家的举措，包括首次在中国和印度举行拍卖。

传统的欧洲市场占去年成交额的54%，美洲占30%，亚洲贡献接近16%的市场份额。中国买家的成交额比2012年增加了63%。

“未来三年，随着我们接触更多客户，我们在中国、印度、俄罗斯和中东市场的增长将更加明显，”佳士得欧洲总裁Jussi Pylkkanen说道。

2013年11月，弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的三联画《Three Studies of Lucian Freud》在纽约以1.424亿美元的价格成交，成为史上成交价最高的艺术品，显示市场价格的强劲。