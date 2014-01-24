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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 09:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，因东京定盘需求减弱

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* 临近周末，日本进口商定盘及薪酬结算日前再次大举买入美元/日圆

* 大量美国账户扶助其从103.24升至103.53

* 日经指数构成拖累，晚些时候可能加大对市场的影响，目前日经指数跌1.9%

* 美元/日圆买盘令其在103.00以及1月13日低点102.85附近存在支撑

* 停止单关注102.95下方(隔夜市场低点在102.97)和102.85

* 103.50上方的卖压增强(完)

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