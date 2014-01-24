《汇市简讯》美元/日圆回落，因东京定盘需求减弱

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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* 临近周末，日本进口商定盘及薪酬结算日前再次大举买入美元/日圆
* 大量美国账户扶助其从103.24升至103.53
* 日经指数构成拖累，晚些时候可能加大对市场的影响，目前日经指数跌1.9%
* 美元/日圆买盘令其在103.00以及1月13日低点102.85附近存在支撑
* 停止单关注102.95下方(隔夜市场低点在102.97)和102.85
* 103.50上方的卖压增强(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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