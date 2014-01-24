中国外汇：国际收支平衡的基础尚不稳，对美退出QE有承受力--外管局

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透北京1月24日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周五称，中国的资本流入压力仍然很大，国际收支平衡基础还不稳固。美国退出QE（量化宽松政策）对中国资本流入的影响不明显，中国对齐可能产生的冲击有承受能力。
他在国新办举行关于国际收支的新闻发布会上指出，对于美国QE退出对中国的影响，可以用三句话来概括，第一，影响还不明显。第二，冲击有承受能力。第三，挑战不容忽视。
他提到，若退出QE过程中资金部分回流发达国家，将有利于缓解人民币升值压力。且美国QE退出不完全是坏事，因美国经济向好有利于改善外需。
他并称，中国贸易和投资仍然会保持顺差，但仍然会面临一些波动。而在美国退QE过程中，要对企业财务运作方向变化保持高度关注。（完） (发稿 李然；撰写 李文科; 审校 黄凯)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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