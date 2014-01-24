路透基点：上海宏嘉大厦2.47亿美元再融资案获10家银行参贷--RLPC

路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，上海宏嘉大厦2.47亿美元两年期再融资案获10家银行参与。

其中，法国巴黎银行、荷兰国际集团(ING)、东方汇理银行和中国信托商业银行为牵头行兼簿记行。

远东商银为主办行，台新银行、彰化银行、大众银行、台湾合作金库和永丰银行为安排行。

承贷3,000万美元或以上者，可获牵头行头衔与前端费用60个基点；承贷2,000万至2,900万美元者，可获前端费用50个基点以及主办行头衔；承贷1,000万至1,900万美元者，可获前端费用40个基点和安排行头衔。

这笔子弹式贷款分为两部分，1.85亿美元境外贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250基点，3.8亿元人民币境内贷款利率为中国人民银行基准利率的110%。境内贷款由物业抵押提供担保，境外贷款由公司股票提供担保。

预计贷款协议将于周五签署。

所得资金将用于一笔贷款的再融资，该贷款是用于支持私募股权公司凯雷亚洲房地产基金和里昂证券亚太恒富收购上海宏嘉大厦。

宏嘉大厦有25层，于2010年建成，位于浦东区福山路。(完)