《中国债券市场每日交易备忘》--1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币五年期固息金融债14:00-15:00招标 进出口行至多70亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标 进出口行至多50亿元两年期固息金融债14:00-15:00招标 四川能源投资集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承 营口港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 厦门象屿集团6亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 招商证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销 宁夏宝塔石化集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发证券和交行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1480015，票面利率8.66% 镇江新区城建公司7.5亿元七年期固息债1480017，票面利率8.99% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行70亿元两年固息增发债130342，发行价格100.746元 锦州经济技术开发区2亿元七年期固息债1480005，票面利率9.10% 黄石磁湖高新科技发展公司7亿元七年期固息债1480023，票面利率9.30% 伊宁国有资产投资15亿元七年期固息债1480026，票面利率8.90% 大丰城建国资8亿元七年期固息债1480020，票面利率8.7% 如皋沿江开发投资13亿元七年期固息债1480022，票面利率8.6% 盘县宏财投资10亿元七年期固息债1480029，票面利率8.9% 五矿集团30亿元六个月期超短融 中国北车 20亿元三个月期超短融 中国广核集团20亿元六个月期超短融 山东高速 3亿元一年期短融 河南天冠企业集团3亿元一年期短融 包头钢铁集团10亿元一年期短融 哈尔滨投资集团10亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 09中航工债浮 0980147付息 10萍乡城投债 1080011付息 10商飞MTN1 1082008付息 11附息国债03 110003付息 11横店债 1180017付息 11云南铁投债 1180018付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周一报导引述知情人士透露，国务院国资委今年将选取一至两家央企启动投资控股公司试点；多 个地方也提出将设立1-2家国资运营公司和若干投资公司。“中国版淡马锡” 版图逐渐显现。 --中国国家开发银行称，截至2013年底，国开行资产规模突破8万亿元人民币，全年发放城镇化贷款9,968亿元 ，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二。 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞；审校 康熙泽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30