《中国债券市场每日交易备忘》--1月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币五年期固息金融债14:00-15:00招标 进出口行至多70亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标 进出口行至多50亿元两年期固息金融债14:00-15:00招标 四川能源投资集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承 营口港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 厦门象屿集团6亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 招商证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销 宁夏宝塔石化集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发证券和交行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1480015，票面利率8.66% 镇江新区城建公司7.5亿元七年期固息债1480017，票面利率8.99% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行70亿元两年固息增发债130342，发行价格100.746元 锦州经济技术开发区2亿元七年期固息债1480005，票面利率9.10% 黄石磁湖高新科技发展公司7亿元七年期固息债1480023，票面利率9.30% 伊宁国有资产投资15亿元七年期固息债1480026，票面利率8.90% 大丰城建国资8亿元七年期固息债1480020，票面利率8.7% 如皋沿江开发投资13亿元七年期固息债1480022，票面利率8.6% 盘县宏财投资10亿元七年期固息债1480029，票面利率8.9% 五矿集团30亿元六个月期超短融 中国北车 20亿元三个月期超短融 中国广核集团20亿元六个月期超短融 山东高速 3亿元一年期短融 河南天冠企业集团3亿元一年期短融 包头钢铁集团10亿元一年期短融 哈尔滨投资集团10亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 09中航工债浮 0980147付息 10萍乡城投债 1080011付息 10商飞MTN1 1082008付息 11附息国债03 110003付息 11横店债 1180017付息 11云南铁投债 1180018付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周一报导引述知情人士透露，国务院国资委今年将选取一至两家央企启动投资控股公司试点；多 个地方也提出将设立1-2家国资运营公司和若干投资公司。“中国版淡马锡” 版图逐渐显现。 --中国国家开发银行称，截至2013年底，国开行资产规模突破8万亿元人民币，全年发放城镇化贷款9,968亿元 ，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二。 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞；审校 康熙泽)