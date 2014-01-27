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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 09:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国进出口银行至多60亿元人民币五年期固息金融债14:00-15:00招标
  进出口行至多70亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标
  进出口行至多50亿元两年期固息金融债14:00-15:00招标
  四川能源投资集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承
  营口港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承
  厦门象屿集团6亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承
  招商证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销
  宁夏宝塔石化集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发证券和交行主承  
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  二、新债上市： 
  
  南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1480015，票面利率8.66%
  镇江新区城建公司7.5亿元七年期固息债1480017，票面利率8.99%
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  三、缴款：

  进出口行70亿元两年固息增发债130342，发行价格100.746元 
  锦州经济技术开发区2亿元七年期固息债1480005，票面利率9.10% 
  黄石磁湖高新科技发展公司7亿元七年期固息债1480023，票面利率9.30% 
  伊宁国有资产投资15亿元七年期固息债1480026，票面利率8.90%  
  大丰城建国资8亿元七年期固息债1480020，票面利率8.7%    
  如皋沿江开发投资13亿元七年期固息债1480022，票面利率8.6%
  盘县宏财投资10亿元七年期固息债1480029，票面利率8.9%
  五矿集团30亿元六个月期超短融
  中国北车 20亿元三个月期超短融 
  中国广核集团20亿元六个月期超短融 
  山东高速 3亿元一年期短融
  河南天冠企业集团3亿元一年期短融
  包头钢铁集团10亿元一年期短融
  哈尔滨投资集团10亿元三年期中期票据  
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  四、还本付息：  
  
  09中航工债浮 0980147付息 
  10萍乡城投债 1080011付息 
  10商飞MTN1 1082008付息
  11附息国债03 110003付息 
  11横店债 1180017付息 
  11云南铁投债 1180018付息   
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国证券报周一报导引述知情人士透露，国务院国资委今年将选取一至两家央企启动投资控股公司试点；多
个地方也提出将设立1-2家国资运营公司和若干投资公司。“中国版淡马锡” 版图逐渐显现。 
  --中国国家开发银行称，截至2013年底，国开行资产规模突破8万亿元人民币，全年发放城镇化贷款9,968亿元
，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二。 
    
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞；审校 康熙泽)
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