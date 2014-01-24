路透基点：TCC International 10亿美元贷款案受台湾银行业者关注

路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说法指出，多家台湾银行业者正在考虑TCC International Ltd为收购香港上市公司台泥国际集团股权而进行的10亿美元五年期融资。

消息人士指出，一些银行正组建银团争取这笔交易，包括台湾银行、中国信托、第一银行、华南银行、兆丰银行、瑞穗银行、渣打银行、三井住友银行及台北富邦银行等等。

贷款投标截止日为2月13日。消息人士称，向银行发布贷款提案邀约的时间是1月10日。

该公司已经要求将这笔交易拆为6.5亿美元的定期贷款以及3.5亿美元的循环信贷。定期贷款有三年的宽限期。

消息人士称，这笔贷款由台湾上市公司台湾水泥提供担保。

一台湾银行界人士指出，由于公司来头大、借款金额高，银行业者都想要分一杯羹。

TCC International目前持有台泥国际集团56.49%股权，并在11月宣布以每股3.90港元收购所有尚未持有的在外流通股权。收购总成本约55.9亿港元。渣打正代表TCC International处理这项自发性现金收购。

台泥国际集团私有化完成后，将从香港证交所下市。这项私有化交易仍有待台湾经济部投资审议委员会及香港交易及结算所的批准。

除了支持股票收购外，贷款资金还将用于再融资及营运资本。

台泥国际集团在2011年12月取得一笔5.5亿美元等值五年期贷款，当中包含美元及港元部份。美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，港元贷款则是较香港银行同业拆息(HIBOR)加码130个基点。美元贷款部分，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，则借款人须支付超出的部分。

母公司台湾水泥一年前筹措一笔140亿台币五年期融资，利率为较次级市场商业本票利率加码66个基点，税前利率不低于1.5%。

2012年12月31日止，台泥国际集团经审计后的集团整体资产为33.4亿港元，净资产为15.8亿港元。

台泥国际集团及其下子公司的主要业务，包括在香港经营水泥进口及分销业务，以及水泥、熟料及矿渣粉制造及分销业务。

台湾水泥则从事水泥及预拌混凝土的研究开发及制造分销。

**台湾大企业筹资活动**

随着新年展开，多家台湾大型企业出面寻求贷款，令不断萎缩的台湾融资市场恢复活力。

1月时，台塑集团为旗下澳洲铁矿石项目寻求7亿美元的五年期定期贷款，以及为中国事业福建福欣特殊钢有限公司寻求2.96亿美元五年期融资。

澳新银行(澳盛银行)是澳洲贷款的安排行。这笔贷款的利率为较LIBOR加码200个基点。若TAIFX与LIBOR利差超过35个基点，则借款人将支付高出部份。

在此同时，多家银行正提出福建项目贷款计画，预料将包含9,000万美元及12.5亿元人民币两部分。筹得资金将用于厂房扩建及添购设备。