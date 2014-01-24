台湾货币市场：短率年关前高档持坚，下周仍须小心调度

* 年关前资金调度弹性不大，短率于近期高位徘徊

* 料今日提领新钞增多，银行谨慎因应需求

* 下周三央行存单到期量少，调度受考验

记者 高洁如

路透台北1月24日 - 台湾银行间短率周五在上日高位区徘徊。农历年关前资金需求高峰涌现，银行因应客户提领新钞及相关款项支付，多数将余钱预留帐上，拆借弹性不大，令有拆入需求的银行承作在近期短率高位。

银行交易人士表示，因上日提领新钞人数不多，加上今日部分民众将开始提前休假，预料新钞提领金额将大为增加，各银行态度谨慎因应，且本周来与交易对手承作额度几乎都已达到上限，再调度的空间有限，令短率在高档持坚。

〞一直到下周都要很小心，有时候客户就是会有大笔走钱。〞一位大型银行资金调度人士说。

市场交易人士指出，虽然资金需求高峰一般预料落在今日，但下周央行存单到期量分配有所不均，周三到期量仅有31亿台币，又是年关前的最后一个上班日，银行不敢大意，多数将以保守心态调度，预料本提存期的超额准备在最后几个交易日将增加迅速，期末多数银行或将留有正数。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，23日央行共新增发行203.6亿台币至1.865兆台币，较年初新增发行约2,986亿台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。

本地时间12:10时：

**台币兑美元 早盘暂升1.95角报30.215。

**台股 暂走跌0.05%，报8,591.07点；成交量 为557.02亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，与上日收盘价相同；今日区间暂在0.295-0.410%，与上日价位区间相同；一周拆款利率暂在0.385-0.445%，上日区间在0.380-0.445%。

**短票利率高位不变**

短票市场方面，票券商因今日发票量增大，亦令调度难度增加，市场上仅有少数有余钱的银行能够买票，令短票利率持于当前高位。

一大型票券商交易主管表示，虽然今日调度难度明显增高，但受惠往来银行的协助，仍得以将资金缺口弥平，在今日顺利过度后，由于票券商下周三个交易日的资金缺口已小，预料不致发生调度困难，今年农历年关已算安然度过。

〞下周一起就好很多了，恐怕市场还要担心钱多出来。〞上述交易主管说。

今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.63%，与上日区间相同。

台湾央行今日存单到期3,604.4亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周农历年关前三个交易日，央行存单到期总额为5,600.05亿台币，分别为周一3,968.3亿、周二1,600.75亿及周三31亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为385亿台币，累计超额准备为168亿、加计前期1%的超额准备为1,125亿台币。

**附买回利率区间高位成交略增**

债券市场附买回(RP)利率尚维稳。时序进入农历年前最后交易数日的阶段，投信今日面临赎回卖压，但也不是全面性的，利率成交区间的高位比重稍有增加。

资金调度人士预估，农历年前的资金需求预估到下周一(27日)将会资金最为紧俏的高峰。今日虽有投信被赎回，但是倒也不是全面性的缺钱，证券商若有缺口仍可向银行寻求协助，也有不少银行能够提供行情价的资金，不致于开价太高。

“资金虽然有点紧，但也不至于到找不到钱，就是要稍微寻一下，”一位证券商交易员表示。

他也表示，随着近二日进入年前的资金需求高峰，利率成交高位比重增加，但倒也没有突破区间、再向上走高。

另一位大型证券商交易员则表示，〞有的基金赎回比较大，这二天就是资金流量大一点，还不至于影响调度。〞

下周一(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。

证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致稳于上日。

主要大型票券商跨农历年两周公债附买回利率成交在0.52-0.53%；短天期公司债附买回利率成交在0.46-0.57%，跨农历年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。